Отчет о работе сына Байдена в Украине обнародовали в Сенате США

В Соединенных Штатах Америки два сенатских комитета обнародовали отчет о работе Хантера Байдена, сына кандидата на пост президента Джо Байдена, в Украине.

Речь идет о его работе в правлении газовой компании Burisma.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что отчет обнародовали комитеты по нацбезопасности и по вопросам финансов. Авторы документа сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли отмечают, что работа Хантера Байдена создавала конфликт интересов, поскольку в то время Джо Байден на посту вице-президента США курировал вопросы Украины.