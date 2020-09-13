Масочный режим отменяют в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что в Брюсселе с 1 октября будет отменен масочный режим на улицах.

Однако надевать маску местным жителям придется в людных местах.

Об этом сообщает The Brussels Times.

"Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте", - сказала Вильмес.

Впрочем, надевать маску, как и раньше, придется где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

Отметим, в Бельгии от начала пандемии было зарегистрировано 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 10 тысяч человек умерли.