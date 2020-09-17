Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 24 сентября 2020 - 188 106 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 3372 новых случая в сутки.
Умерло 3757 человек (+52 летальных случая подтверждено в сутки).
Выздоровело - 83458 (+1788 - это опять новый рекорд!).
До сих пор болеют: 100891.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 20665 человек инфицированы за все время (+330 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Львовская область - 19 250 (+205).
3. Харьковская область - 16 193 (+285).
4. Черновицкая область - 13562 (+114).
5. Ивано-Франковская область - 12 952 (+141).
6. Тернопольская область - 12 334 (+265).
7. Одесская область - 12309 (+179).
8. Ровенская область - 11 621 (+162).
9. Закарпатская область - 9416 (+73).
10. Киевская область - 8286 (+138).
11. Волынская область - 7235 (+103).
12. Винницкая область - 5556 (+101).
13. Житомирская область - 5262 (+71).
14. Хмельницкая область - 5185 (+136).
15. Днепропетровская область - 4692 (+298).
16. Черниговская область - 3647 (+110).
17. Черкасская область - 3355 (+117).
18. Сумская область - 3352 (+72).
19. Запорожская область - 3288 (+139).
20. Донецкая область - 2767 (+133).
21. Николаевская область - 2717 (+74).
22. Полтавская область - 1677 (+47).
23. Кировоградская область - 1039 (+15).
24. Херсонская область - 905 (+37).
25. Луганская область - 841 (+27).