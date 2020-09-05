 

Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе разъяснили в Кабмине

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Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе разъяснили в Кабмине

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. 

В государственном бюджете Украины на этот год на такие расходы предусмотрено 20 млн гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

Порядок предусматривает, что денежную компенсацию будут предоставлять пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

Для получения компенсации необходимо прежде всего подать первый пакет документов в орган местного самоуправления/военно-гражданской администрации (ОМС/ВГА) или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья:

  • заявление о проведении обследования жилья по форме;
  • копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;
  • нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления.

В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявителю должны предоставить ответ о решении и дате проведения обследования (которое осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

По желанию гражданин может присоединиться к работе комиссии по обследованию, предоставлять объяснения, добавлять другие необходимые документы и/или информацию, осуществлять фото- и видеофиксацию обследования жилья.

При наличии соответствующих оснований заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней после проведения обследования от ОМС/ ВГА акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

После этого гражданин может самостоятельно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на его разрушенное жилье, подав в госрегистратор акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

Следующий шаг - подача второго пакета документов в ОМС/ВГ или ЦПАУ по месту нахождения разрушенного жилья. В него входит:

  • заявление о выплате денежной компенсации (в заявлении указываются реквизиты банковской карты, на которую перечисляется компенсация, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой к другим ОМС/ВГА)
  • копия справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
  • копия акта обследования жилья;
  • информационная справка (выписка) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

После этого заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения его копию с указанием размера денежной компенсации или отказ в ее выплате.

"В случае принятия положительного решения комиссией по выплате компенсации, получить ее на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения", - отмечают в Кабмине.

Напомним, Кабинет министров 2 сентября утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное в Донбассе жилье.

 

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