Израиль вводит герметичный карантин

Израиль 25 сентября с 14:00 вводит так называемый "герметичный" карантин.
На две недели в стране будет прекращена работа государственного и частного сектора за исключением объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает NEWSru.co.il.
Так, с 25 сентября по 11 октября будут введены следующие ограничения:
- закрывают рынки;
- запрещено отходить от места проживания далее, чем на 1 км (за исключением ряда случаев);
- молитвы и демонстрации разрешены лишь на открытом пространстве группами не более 20 человек. Все участники должны находиться на расстоянии не более 1 км от дома;
- закрывают все синагоги, кроме поста в Йом Кипур;
- общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме;
- все спортивные мероприятия, кроме международных, будут отменены.
Еще ожидается решение относительно работы образовательных учреждения для детей с особыми потребностями и работы международного аэропорта.