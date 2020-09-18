Израиль вводит герметичный карантин

Израиль 25 сентября с 14:00 вводит так называемый "герметичный" карантин.

На две недели в стране будет прекращена работа государственного и частного сектора за исключением объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Так, с 25 сентября по 11 октября будут введены следующие ограничения:

закрывают рынки;

запрещено отходить от места проживания далее, чем на 1 км (за исключением ряда случаев);

молитвы и демонстрации разрешены лишь на открытом пространстве группами не более 20 человек. Все участники должны находиться на расстоянии не более 1 км от дома;

закрывают все синагоги, кроме поста в Йом Кипур;

общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме;

все спортивные мероприятия, кроме международных, будут отменены.

Еще ожидается решение относительно работы образовательных учреждения для детей с особыми потребностями и работы международного аэропорта.