Режим "тишины" сегодня на Донбассе не нарушали

С начала текущих суток, 24 сентября, на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, выполняя задачи по назначению, неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что украинские военные находятся наготове адекватно реагировать на любые провокационные действия боевиков.