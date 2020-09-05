Формы и цвет бюллетеней на местные выборы утвердил ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формы и цвет бюллетеней на местные выборы.

Согласно календарному плану выборов, их нужно было утвердить до 24 сентября включительно.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Сообщается, что утверждены формы бюллетеней на местные выборы, а также выборы депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым.

Также утвержден цвет бюллетеней, а именно:

голубой цвет - выборы депутатов Верховной рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленый цвет - выборы депутатов районного совета;

светло-желтый цвет - выборы депутатов городского совета;

светло-серый цвет - выборы депутатов районного совета;

кремовый цвет - выборы депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет - выборы сельского, поселкового, городского головы.

Также установлено, что бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.