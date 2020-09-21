Карантинные зоны обновили в Украине

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина.

Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.

Такое решение было принято 24 сентября.

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной зоне", а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.