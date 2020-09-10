В "желтую зону" вернулся Киев

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах.

По итогам разделения Киев вернулся в "желтую зону".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, в Киеве запрещено посещение социальных учреждений.

Также в столице будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Новое зонирование вступит в силу в полночь 28 сентября.