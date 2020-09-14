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События Сегодня, 20:5074
В Украине резко уменьшилась "Красная зона"

Согласно новому карантинному зонированию, так называемая "красная зона" в Украине сократилась до двух городов.

При этом в нее вернулся Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 28 сентября в "красной зоне" будут только Тернополь, который неделей ранее вышел из нее, и Бережаны Тернопольской области.

По сравнению с предыдущим зонированием, из "красной зоны" вышли:

  • Чоп Закарпатской области
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • Нежин и Носовский район Черниговской области.
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