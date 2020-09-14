В Украине резко уменьшилась "Красная зона"

Согласно новому карантинному зонированию, так называемая "красная зона" в Украине сократилась до двух городов.

При этом в нее вернулся Тернополь.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС с 28 сентября в "красной зоне" будут только Тернополь, который неделей ранее вышел из нее, и Бережаны Тернопольской области.

По сравнению с предыдущим зонированием, из "красной зоны" вышли: