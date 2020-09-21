Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 25 сентября 2020 - 191 671 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 3565 новых случая в сутки (почти рекорд).
Умерло 3827 человек (+ 70 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 85133 (+1675).
До сих пор болеют: 102711.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 21045 человек инфицированы за все время (+380 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область - 19 465 (+215).
3. Харьковская область - 16 490 (+297).
4. Черновицкая область - 13736 (+174).
5. Ивано-Франковская область - 13 080 (+128).
6. Тернопольская область - 12 579 (+245).
7. Одесская область - 12470 (+161).
8. Ровенская область - 11 774 (+153).
9. Закарпатская область - 9490 (+74).
10. Киевская область - 8430 (+144).
11. Волынская область - 7362 (+127).
12. Винницкая область - 5653 (+97).
13. Житомирская область - 5403 (+141).
14. Хмельницкая область - 5361 (+176).
15. Днепропетровская область - 4917 (+225).
16. Черниговская область - 3770 (+123).
17. Сумская область - 3474 (+122).
18. Черкасская область - 3459 (+104).
19. Запорожская область - 3428 (+140).
20. Донецкая область - 2851 (+84).
21. Николаевская область - 2782 (+65).
22. Полтавская область - 1752 (+75).
23. Кировоградская область - 1052 (+13).
24. Херсонская область - 954 (+49).
25. Луганская область - 894 (+53).