 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2020

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 2020

В Украине по состоянию на утро 25 сентября 2020 - 191 671 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 3565 новых случая в сутки (почти рекорд).

Умерло 3827 человек (+ 70 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 85133 (+1675).

До сих пор болеют: 102711.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 21045 человек инфицированы за все время (+380 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Львовская область - 19 465 (+215).

3. Харьковская область - 16 490 (+297).

4. Черновицкая область - 13736 (+174).

5. Ивано-Франковская область - 13 080 (+128).

6. Тернопольская область - 12 579 (+245).

7. Одесская область - 12470 (+161).

8. Ровенская область - 11 774 (+153).

9. Закарпатская область - 9490 (+74).

10. Киевская область - 8430 (+144).

11. Волынская область - 7362 (+127).

12. Винницкая область - 5653 (+97).

13. Житомирская область - 5403 (+141).

14. Хмельницкая область - 5361 (+176).

15. Днепропетровская область - 4917 (+225).

16. Черниговская область - 3770 (+123).

17. Сумская область - 3474 (+122).

18. Черкасская область - 3459 (+104).

19. Запорожская область - 3428 (+140).

20. Донецкая область - 2851 (+84).

21. Николаевская область - 2782 (+65).

22. Полтавская область - 1752 (+75).

23. Кировоградская область - 1052 (+13).

24. Херсонская область - 954 (+49).

25. Луганская область - 894 (+53).

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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