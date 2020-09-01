Ежегодную индексацию размера алиментов ввели в Украине

В Украине будут ежегодно проводить индексацию размера алиментов.

Соответствующий закон в пятницу, 25 сентября, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины" и он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Акт внес изменения в статью 71 закона "Об исполнительном производстве". На исполнителя возложили обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка", - гласит закон.

Исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

Напомним, 1 сентября Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3112.