На непризнание легитимности Лукашенко со стороны ЕС отреагировали в Кремле

Кремль считает косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси заявления стран Евросоюза о непризнании легитимности Александра Лукашенко в качестве президента.

В России считают, что такие заявления не способствуют диалогу между ЕС и Беларусью.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Эти решения (о непризнании Лукашенко - ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия не приветствует такие заявления со стороны ряда европейских стран.

"Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", - заявил Песков.