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События Сегодня, 19:1859
Санкции против Беларуси расширили страны Балтии

Литва, Латия и Эстония приняли решение о расширении санкций против белорусского режима Александра Лукашенко.

Страны вводят персональные санкции в отношении белорусских чиновников.

Об этом сообщают Министерства иностранных дел стран Балтии.

Внешнеполитическое ведомство Эстонии опубликовало дополнительный список из 98 белорусских чиновников, которым будет запрещено в'въезд в страну. Эти чиновники играли ключевую роль в фальсификации выборов и в применении насилия к протестующим. Ранее под санкции попали еще 30 белорусов.

"Мы выражаем свое отношение к событиям в Беларуси через санкции. Мы призываем белорусские власти немедленно положить конец насилию в отношении белорусского народа и требуем освобождения всех задержанных, в том числе политических заключенных", - заявил глава МИД Урмас Рейнсалу.

МИД Латвии расширил санкционный список белорусских чиновников до 101. Список разместили на официальном веб-ресурсе ведомства.

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным акциям протеста. Демонстрации продолжают дискредитировать, применяется насилие, усиливается давление на веб-сайты и независимые СМИ и продолжаются уголовные преследования", - отметили в латвийском ведомстве.

О расширении санкций против белорусских чиновников объявил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Однако министр не уточнил, сколько именно белорусских чиновников попали в список.

"Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто попал под санкции за непрекращающиеся репрессии против народа Белорус" - написал он в Twitter.

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