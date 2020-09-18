Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой

Сначала нападение на прохожих в Париже было квалифицировано как покушение на убийство.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

К расследованию нападения привлекли Региональное управление судебной полиции Парижа и Главное управление внутренней безопасности Франции.

Кроме того, возле станции метро "Ричард Ленуар" бригада железнодорожной сети арестовала второго подозреваемого в нападении на прохожих. По неподтвержденной информации, подозреваемый небольшого роста и имеет пакистанское происхождение.

Обоих подозреваемых в совершении нападения на прохожих взяли под стражу.

Напомним, сегодня днем в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи бывшей редакции журнала Charlie Hebdo. Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.