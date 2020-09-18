Ограничения на авиаперелеты ввел Израиль

В пятницу, 25 сентября, правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны.

Такое решение было приняло в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel.

За несколько часов до вступления в силу новых ограничений министр транспорта Мири Регев заявила, что небо останется частично открытым.

Заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион. Однако вылететь из страны смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

При этом Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.