Военный самолет разбился под Харьковом

В пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 (б / н 76) Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В результате инцидента есть погибшие и раненые, однако их число пока не известно.

РБК-Украина собрало все, что известно о крушении самолета под Чугуевом.

Что случилось

В 20:50 под Чугуевом в двух километрах от аэродрома разбился военный самолет с последующим возгоранием. На борту лайнера находились летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они осуществляли учебный полет.

На борту самолета находились 23 человека - пять членов экипажа и 18 курсантов.

Количество жертв

По состоянию на 21:45, погибли 20 человек, еще двое получили тяжелые ранения.

По словам директора Центра медицины катастроф Виктора Забашты, с места падения самолета скорая забрала двух человек с ожогами более 90% тела.