В Украине в ближайшие две недели появится вакцина от гриппа

Вакцина от гриппа в Украине появится через неделю-две. Вакцинироваться надо будет срочно.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словам, вакцина будет бесплатной для групп риска, и в этом году такой перечень увеличили.

"Вакцины еще нет. Но будет неделя-две и в Украине появится вакцина от гриппа. Срочно нужно вакцинироваться. Она будет бесплатная для групп риска - врачи, учителя, люди с сахарным диабетом и тому подобное. В этом году их перечень увеличили. Вакцины надо делать срочно, потому что если коронавирус наложится на грипп - это будет катастрофа", - сказал Радуцкий.

Он также назвал преступлением недоверие в необходимость вакцинации.

"Где бы мы были, если бы не придумали вакцинацию от болезней", - добавил он.