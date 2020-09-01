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События Сегодня, 10:39109
Какие сегодня праздники, события - 26 Сентября

Международные

  • Всемирный день контрацепции.
  • Флаг ЕС Европейский день языков.

Национальные

  • Флаг Йемена Йемен — День революции Северного Йемена.
  • Китай Китай, Тайвань, Гонконг — Середина осени.
  •  Новая Зеландия — Национальный день (англ.)русск. доминиона (1907).
  •  Эквадор — День национального флага (англ.)русск..

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католическая церковь
 — память святых бессребреников Космы и Дамиана.
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335 год);
 — предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста Господня;
 — память священномученика Корнилия сотника (I век);
 — память священномучеников Стефана Костогрыза, Александра Аксёнова, пресвитеров и Николая Васюковича, диакона (1937 год);
 — память мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона (около 237 года);
 — память мучеников Селевка и Стратоника (III век);
 — память мучеников Макровия и Гордиана (320 год);
 — память священномученика Иулиана пресвитера (IV век);
 — память мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320 год);
 — память преподобного Петра в Атрое (IX век);
 — память великомученицы Кетевани, царицы Кахетинской (1624 год) (Груз.).

Именины

  • Православные: Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Пётр, Юлиан.
  • Католические: Люция, Юстина, Дамиан, Киприан.

События

До XIX века

  • 1580 — Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк на четырёхмачтовом флагманском галионе «Голден Хайнд» вернулся в Плимут из кругосветного путешествия (2-го по счёту после путешествия Магеллана), целью которого были поиск новых земель и подрыв морского могущества Испании.
  • 1629 — между Речью Посполитой и Швецией подписано Альтмаркское перемирие, завершившее череду Польско-шведских войн.
  • 1687 — Во время обстрела Афин венецианской армией разрушен храм Парфенон.
  • 1777 — после сражения при Брендивайне британская армия генерала Корнуоллиса вошла в Филадельфию, столицу Соединённых Штатов.
  • 1789 — Томас Джефферсон получил назначение на должность первого в истории США государственного секретаря.

XIX век

  • 1815 — В Париже Австрия, Пруссия и Российская империя подписали договор о создании Священного союза, целями которого были обеспечение незыблемости решений Венского конгресса, подавление революционных и национально-освободительных движений в Европе. Чуть позже к Союзу присоединились Франция и почти все остальные европейские государства. Отказались подписать договор лишь принц-регент Великобритании, турецкий султан и папа римский. Идейным вдохновителем Союза был российский император Александр I.
  • 1832 — состоялось открытие Гёта-канала, построенного шведами во избежание уплаты зундской пошлины.
  • 1854 — Начало обороны Севастополя в Крымской войне.
  • 1887 — Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.
  • 1896 — Основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения.

XX век

  • 1907 — Новая Зеландия и Ньюфаундленд стали доминионами Британской империи.
  • 1908 — Безданское ограбление.
  • 1920 — Основан институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского.
  • 1924 — в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта[5].
  • 1934 — В Англии спущен на воду океанский лайнер «RMS Queen Mary», став первым судном водоизмещением более 75 000 тонн.
  • 1939 — Во Франции запрещены коммунистические организации, лидеры французской компартии арестованы.
  • 1950 — Индонезия принята в ООН.
  • 1960
    • Катастрофа Vickers Viscount под Москвой. Погиб 31 человек.
    • Самую длинную речь в истории ООН произнёс Фидель Кастро — 4 часа 29 минут.
  • 1961
    • В Нью-Йорке с концертом дебютировал американский певец Боб Дилан.
    • Начал работу научно-исследовательский атомный реактор в Саласпилсе (ныне остановлен).
  • 1962 — В результате военного переворота провозглашена Йеменская Арабская Республика.
  • 1968 — «Правда» обнародовала так называемую «доктрину Брежнева» об «ограниченном суверенитете» социалистических стран.
  • 1969 — В Англии вышел последний студийный альбом «Битлз» «Abbey Road».
  • 1976 — таран самолётом Ан-2 дома в Новосибирске. Погибли 5 человек.
  • 1977 — первый ток дала Чернобыльская АЭС — первая атомная электростанция Украины.
  • 1983 — подполковник Станислав Евграфович Петров предотвратил потенциальную ядерную войну, когда из-за сбоя в системе предупреждения о ракетном нападении поступило ложное сообщение об атаке со стороны США.
  • 1991 — катастрофа Ан-24 в Финском заливе. Погибли 10 человек.
  • 1992 — катастрофа C-130 под Лагосом. Погибли не менее 158 человек.
  • 1994 — катастрофа Як-40 под Ванаварой (Красноярский край). Погибли 28 человек.
  • 1995 — Украина принята в Совет Европы.
  • 1996 — Кагальницкая трагедия.
  • 1997 — катастрофа A300 под Меданом. Погибли 234 человека.
  • 2000 — Открылся новый веб-сайт правительства США, объединивший 20 тыс. правительственных сайтов. В нём 27 миллионов веб-страниц.

XXI век

  • 2003 — Остановлена работа Нупедии, предшественника Википедии.
  • 2008 — В Монголии открыта крупнейшая статуя Чингисхана.
  • 2009 — В Южной Каролине потерпел крушение медицинский вертолёт, три члена экипажа погибли.
  • 2012 — Тройное убийство в ТРЦ «Караван»
  • 2016 — подписание договора о прекращении огня между правительством Колумбии и повстанцами. Фактическое завершение гражданской войны в Колумбии.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Сентябрь, 7dniv, 7dnivinfo  
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