 

Гороскоп на сегодня (26.09.20)

События Сегодня, 10:4163
Гороскоп на сегодня (26.09.20)

Овен

Вы поставите перед собой вполне достижимые цели. Но вот способы реализации можете выбрать не самые лучшие. В результате возникнут трудности. Постарайтесь обойтись без претензий к близким людям, не критикуйте их проступки и оплошности.

Телец

Больше времени уделите работе с информацией. Не позволяйте себе вмешиваться в сомнительные дела, не связывайтесь с авантюристами. Придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком. Зато идет удачное время для покупок.

Близнецы

Вас ожидает успех в делах при условии, что вы не станете хитрить. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Рак

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, а дав слово, держите его. Никакой фальши в отношениях! Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы или просто обидеть человека, сами того не желая. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Лев

В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы будете размышлять и анализировать ситуацию, тем дальше уйдете от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.

Дева

У вас будут возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Время благоприятное для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Весы

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Скорпион

Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно как можно больше общаться с родными и близкими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец

День будет насыщен переговорами, которые могут принести хорошие плоды. Однако, если во время встречи почувствуете, что собеседник не готов дать ответ немедленно, - не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и союзники готовы прийти на помощь.

Козерог

Постарайтесь на этот день запланировать больше интересных дел. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете.

Водолей

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы

Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь посещать массовые мероприятия, там вы можете встретить нужных вам сейчас людей.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (01.09.20)
Гороскоп на сегодня (01.09.20)
1-сен-2020, 10:22
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
Гороскоп на сегодня (18.08.20)
18-авг-2020, 10:48
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
16-авг-2020, 09:44
Гороскоп на сегодня (07.08.20)
Гороскоп на сегодня (07.08.20)
7-авг-2020, 11:56
Гороскоп на сегодня (28.07.20)
Гороскоп на сегодня (28.07.20)
28-июл-2020, 11:12

Последние новости

12:41
События
Были найдены "черные ящики" разбившегося самолета под Харьковом
12:38
События
4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом рассматривает ГБР
12:36
События
Предварительную причину крушения АН26 под Харьковом назвал глава Минобороны
12:34
События
В связи с крушением самолета Зеленский прибыл в Харьковскую область
10:41
События
Гороскоп на сегодня (26.09.20)
10:39
События
Какие сегодня праздники, события - 26 Сентября
10:13
События
Нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области
10:11
События
Количество жертв среди гражданских на Донбассе с начала перемирия назвали в ОБСЕ
10:09
События
В Украине в ближайшие две недели появится вакцина от гриппа
10:06
События
Расследование обстоятельств авиакатастрофы в Харьковской области начало ГБР
10:04
События
По факту авиакатастрофы под Харьковом начато уголовное производство
10:02
События
В связи с крушением военного самолета под Харьковом соболезнования выразил Трюдо
09:59
События
О чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине предупредили синоптики
09:26
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 2020
Вчера, 2020-09-25
22:13
События
Военный самолет разбился под Харьковом
20:13
События
Календарный план повышения пенсий в 2021 году обнародовало правительство
20:10
События
10 млн украинцев в 2021 году получат повышенные пенсии
20:07
События
Ограничения на авиаперелеты ввел Израиль
20:01
События
Прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой
19:18
События
Санкции против Беларуси расширили страны Балтии

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 20204720
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 сентября 20204366
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 20201310
Избавляться от украинских паспортов заставляют жителей Крыма1047
Ляшко заявил что Украина может пойти на национальный локдаун и до 25 октября285
Еще одну достопримечательность вернули одесситам238
"Народная инаугурация" Тихановской готовится в Беларуси207

Досуг

Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Как выбрать и установить кондиционер: советы от экспертов
Кондиционер это настоящее спасение в жаркую погоду. Главное - правильно его подобрать.
Сегодня, 11:5066
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Как открыть интернет-магазин одежды? Пошаговая инструкция
Сейчас многие оптовые компании имеют сайт, на котором можно ознакомиться с ассортиментом, например, kropiva.com.ua - официальный сайт интернет-магазина “Кропива”.
Сегодня, 09:4078
Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?
Взять кредит в онлайне — можно ли доверять МФО?
Спасательный круг в виде микрокредитования многие украинцы привычно воспринимают как камень, который может утащить ко дну. На деле МФО станет надежным финансовым помощником для заемщиков, готовых соблюдать условия договора. 
Вчера, 17:03144
Кем можно устроиться за границей без знания иностранного языка
Кем можно устроиться за границей без знания иностранного языка
Когда найти работу с достойной зарплатой в Украине не получается, приходится искать другие варианты. Кто-то работает удаленно, другие устраиваются сразу на несколько должностей, жертвуя своим свободным временем и здоровьем. Некоторые ищут работу за границей, так как выгодный курс позволяет особо не
Вчера, 15:32117
Красивая улыбка без жертв
Красивая улыбка без жертв
Сегодня элайнеры – это современное решение, заключающееся в лечении неправильного прикуса. Прозрачные съёмные накладки представляют собой практически незаметный ортодонтический аппарат, который создает красивую улыбку с ровными зубами.
Вчера, 13:3698
Когда следует менять аккумулятор в автомобиле
Когда следует менять аккумулятор в автомобиле
Каждая деталь авто имеет собственный ресурс. И в первую очередь это касается АКБ, то есть аккумуляторной кислотной батареи, или по-простому — аккумулятора.
Вчера, 10:00489

События

Были найдены "черные ящики" разбившегося самолета под Харьковом
Были найдены "черные ящики" разбившегося самолета под Харьковом
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что найдены бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Чугуевском районе Харьковской области.
Сегодня, 12:4171
4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом рассматривает ГБР
4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом рассматривает ГБР
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области.
Сегодня, 12:3857
Предварительную причину крушения АН26 под Харьковом назвал глава Минобороны
Предварительную причину крушения АН26 под Харьковом назвал глава Минобороны
Министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета АН26 в Харьковской области.
Сегодня, 12:3661
В связи с крушением самолета Зеленский прибыл в Харьковскую область
В связи с крушением самолета Зеленский прибыл в Харьковскую область
Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область в связи с крушением военного самолета АН-26 в Чугуеве.
Сегодня, 12:3460
Гороскоп на сегодня (26.09.20)
Гороскоп на сегодня (26.09.20)
Гороскоп на 26 Сентября 2020 года
Сегодня, 10:4165
Какие сегодня праздники, события - 26 Сентября
Какие сегодня праздники, события - 26 Сентября
Какие сегодня праздники, события - 26 Сентября 2020 года
Сегодня, 10:39111
7 Днів