Гороскоп на сегодня (26.09.20)

Овен

Вы поставите перед собой вполне достижимые цели. Но вот способы реализации можете выбрать не самые лучшие. В результате возникнут трудности. Постарайтесь обойтись без претензий к близким людям, не критикуйте их проступки и оплошности.

Телец

Больше времени уделите работе с информацией. Не позволяйте себе вмешиваться в сомнительные дела, не связывайтесь с авантюристами. Придется постараться, чтобы сохранить мир в отношениях с любимым человеком. Зато идет удачное время для покупок.

Близнецы

Вас ожидает успех в делах при условии, что вы не станете хитрить. У вас хватит дипломатических способностей находить нужные слова в общении с собеседником и умения принимать верные решения. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

Рак

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Будьте особенно осторожны в своих высказываниях, а дав слово, держите его. Никакой фальши в отношениях! Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы или просто обидеть человека, сами того не желая. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Лев

В этот день нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы будете размышлять и анализировать ситуацию, тем дальше уйдете от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих - ваша голова окажется более светлой.

Дева

У вас будут возможность реализовать задуманное и шанс преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Время благоприятное для любви. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Весы

Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. Внимание лучше уделить продолжению давно начатых дел, требующих рутинного исполнения.

Скорпион

Данный период не должен преподнести неприятных сюрпризов. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно как можно больше общаться с родными и близкими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец

День будет насыщен переговорами, которые могут принести хорошие плоды. Однако, если во время встречи почувствуете, что собеседник не готов дать ответ немедленно, - не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и союзники готовы прийти на помощь.

Козерог

Постарайтесь на этот день запланировать больше интересных дел. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете.

Водолей

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой стороны, трудности могут наблюдаться в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Рыбы

Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь посещать массовые мероприятия, там вы можете встретить нужных вам сейчас людей.