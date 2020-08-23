Предварительную причину крушения АН26 под Харьковом назвал глава Минобороны

Министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета АН26 в Харьковской области.

Предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Об этом Таран рассказал во время брифинга на месте трагедии.

По его словам, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сообщил Таран.

По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - отметил он.

По словам Тарана, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - подытожил министр обороны.