4 версии авиакатастрофы АН26 под Харьковом рассматривает ГБР

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области.
Следователи начали досудебное расследование.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Проверяются следующие версии следствия:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции, судмедэкспертов, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны, следователей ГБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета. Предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.