Рабочую поездку в Донецкую область начал президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Он проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", - говорится в сообщении.

Президент ранее заявлял, что Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. Он подчеркивал, что наше государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса.

По словам Зеленского, Украина находит баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса.