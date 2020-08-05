 

Катастрофа АН-26: как мир реагирует на трагедию

События Сегодня, 21:3835
Катастрофа АН-26: как мир реагирует на трагедию

Вечером пятницы, 25 сентября, в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами на борту.

Жертвами трагедии стали 26 человек, один курсант выжил и находится в больнице.

Как мировое сообщество реагирует на эту трагедию читайте в материале РБК-Украина.

Реакция Соединенных Штатов

Посольство США в Киеве выразило соболезнования семьям и близким курсантов, офицеров и экипажа, которые погибли и пострадали в результате падения АН-26.

"Наши мысли и поддержка рядом с вами в эти времена горя и печали", - говорится в заявлении дипломатического представительства.

В Европейском союзе выразили соболезнования

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице отреагировал на катастрофу АН-26 и выразил соболезнования от имени Евросоюза.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве. Я думаю о семьях и друзьях тех, кто потерял жизнь", - написал он в Twitter.

Соболезнования семьям погибших выразил и президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Европа скорбит с вами и желает полного выздоровления тем, кто выжил", - подчеркнул он.

В НАТО расстроены новостью о катастрофе

Представительство НАТО в Украине расстроенное новостью о падении военного самолета АН-26 вблизи Харькова.

"Это страшная потеря, и наши мысли о жертвах и их близких", - отметили в НАТО.

Реакция стран Балтии и Польши

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил соболезнования близким жертв катастрофы АН-26 в Чугуеве.

"Мы стоим рядом с гражданами нашей братской Украины в это критическое время", - заявил он.

Свои глубокие соболезнования также выразили главы МИД Латвии и Эстонии - Эдгар Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.

На трагедию, которая произошла вблизи Харькова, также отреагировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"С глубоким сожалением я узнал о трагической катастрофе украинского военного самолета. Я выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и всей украинской нации", - написал он.

Реакция других стран

На трагедию уже отреагировали Молдова, Турция, Швеция, Болгария, Дания, Грузия, Азербайджан, Румыния и Македония. Министерства иностранных дел этих стран выражают соболезнования семьям и близким жертв катастрофы.

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Теги: news, новости, Украина, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo, авиакатастрофа  
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