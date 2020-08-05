Катастрофа АН-26: как мир реагирует на трагедию

Вечером пятницы, 25 сентября, в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами на борту.
Жертвами трагедии стали 26 человек, один курсант выжил и находится в больнице.
Как мировое сообщество реагирует на эту трагедию читайте в материале РБК-Украина.
Реакция Соединенных Штатов
Посольство США в Киеве выразило соболезнования семьям и близким курсантов, офицеров и экипажа, которые погибли и пострадали в результате падения АН-26.
"Наши мысли и поддержка рядом с вами в эти времена горя и печали", - говорится в заявлении дипломатического представительства.
В Европейском союзе выразили соболезнования
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице отреагировал на катастрофу АН-26 и выразил соболезнования от имени Евросоюза.
"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве. Я думаю о семьях и друзьях тех, кто потерял жизнь", - написал он в Twitter.
Соболезнования семьям погибших выразил и президент Европейского совета Шарль Мишель.
"Европа скорбит с вами и желает полного выздоровления тем, кто выжил", - подчеркнул он.
В НАТО расстроены новостью о катастрофе
Представительство НАТО в Украине расстроенное новостью о падении военного самолета АН-26 вблизи Харькова.
"Это страшная потеря, и наши мысли о жертвах и их близких", - отметили в НАТО.
Реакция стран Балтии и Польши
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил соболезнования близким жертв катастрофы АН-26 в Чугуеве.
"Мы стоим рядом с гражданами нашей братской Украины в это критическое время", - заявил он.
Свои глубокие соболезнования также выразили главы МИД Латвии и Эстонии - Эдгар Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.
На трагедию, которая произошла вблизи Харькова, также отреагировал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
"С глубоким сожалением я узнал о трагической катастрофе украинского военного самолета. Я выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и всей украинской нации", - написал он.
Реакция других стран
На трагедию уже отреагировали Молдова, Турция, Швеция, Болгария, Дания, Грузия, Азербайджан, Румыния и Македония. Министерства иностранных дел этих стран выражают соболезнования семьям и близким жертв катастрофы.