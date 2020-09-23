За изображение карты Украины без Крыма извинилось BBC

Редакция BBC News World убрала карту с Украиной без Крыма из новости о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве.

Редакция извинилась за эту ошибку.

Об этом говорится в комментарии редакции BBC News World к публикации.

В редакции BBC объяснили, что карта с "неукраинским" Крымом была неправильной.

"Исправление: в предыдущей версии этой публикации была неправильная карта. Просим извинения за ошибку", - написала редакция.

Напомним, вечером 25 сентября BBC News World опубликовало новость о катастрофе АН-26 с картой, на которой оккупированный Россией Крым был обозначен не территорией Украины. В посольстве Украины в Британии сразу же отреагировали на ситуацию, выразив надежду, что это было ошибкой.