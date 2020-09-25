Помощь в деле АН-26 Франция предложила Украине

Франция отреагировала на катастрофу военного самолета АН-26 в Чугуеве.

Париж готов предоставить украинской стороне любую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования семьям и родственникам погибших.

"Мы солидарны с нашим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", - заявили в МИД.

Отметим, Франция помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing украинской авиакомпании МАУ, которая произошла под Тегераном. Французские специалисты добыли информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, один из которых имел механические повреждения.

Напомним, вечером 25 сентября военный самолет АН-26 разбился возле Чугуева. Самолет упал во время захода на посадку. На его борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил лишь один курсант.