Военное положение ввела Армения

В воскресенье, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - сообщил он.

Напомним, 27 сентября утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.