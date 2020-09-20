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События Сегодня, 12:4554
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Он также объявил всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян в Facebook.
"Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев", заявил глава Нагорного Карабаха.

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