8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли

За последние сутки полицейские в Украине открыли 8 уголовных дел, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Всего в течение суток в полицию поступило 177 заявлений и сообщений по этому поводу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 1260 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В то же время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 108 уголовных правонарушениях. Из них 57 - связаны с нарушением избирательного законодательства, а 51 - с избирательным процессом.