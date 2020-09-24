Вчера во время протестов в Беларуси задержали 150 человек

В субботу, 26 сентября, в Беларуси правоохранителями были задержаны 150 участников акций протеста.

Из них все еще под стражей находятся 116 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вчера в Беларуси прошли 10 акций протеста в шести городах страны. Общее количество протестующих составило 300 человек.

Напомним, 26 сентября в Минске возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко, который недавно провел тайную инаугурацию. Протесты были так называемой "репетицией народной инаугурации" оппозиционерки Светланы Тихановской, которая провозгласила себя законно избранным лидеров Беларуси.