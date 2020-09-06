О состоянии здоровья курсанта выжившего в катастрофе Ан-26 рассказали в Минобороны

В Министерстве обороны рассказали о состоянии здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом.

Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского... пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному... Парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", - указано в сообщении.

Напомним, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы на месте аварии АН-26 в Харьковской области вблизи города Чугуев. Сейчас проводятся следственные действия.

В течение 26 сентября подразделения ГСЧС проводили работы по поиску тел погибших, разрезание элементов фюзеляжа и оказание психологической помощи родственникам погибших.