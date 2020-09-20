Стянули военных и ограничили движение в центр Минска

В воскресенье, 27 сентября, в центр Минска стянули военную технику и ограничили движение транспорта.

Силовики объясняют такие действия желанием "избежать ЧП".

Об этом сообщает издание TUT.by.

Как отмечается, в центр белорусской столицы стянули военную технику - около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Также военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

Издание отмечает, что как минимум одного человека задержали.

"У ТЦ "Галерея" неизвестные в масках и балаклавах, а также сотрудники ОМОН досматривают людей. Задержан как минимум один мужчина, в руках у него был букет из белых и красных цветов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 13:15 на вход и выход закрыли центральные станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях.