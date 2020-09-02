Следователи ГБР допросили уцелевшего курсанта

Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета под Харьковом, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Подробности допроса не разглашаются.

Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер после посещения курсанта в больнице.

"Проходит сейчас досудебное расследование, и следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает, они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", - сказал Кучер.

По его словам, жизнь курсанта спасло определенное стечение обстоятельств.

"Он сегодня дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не добрался к нему. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел", - заявил глава ОГА.