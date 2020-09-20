НАТО заявило что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения

Североатлантический альянс глубоко обеспокоен сообщениями об обострении конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Сторонам конфликта нужно незамедлительно остановить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданских.

Об этом говорится в официальном заявлении НАТО.

НАТО призывает Баку и Ереван возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

"У этого конфликта нет военного решения. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", - подчеркнули в Альянсе.

Напомним, сегодня утром вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Армения сообщала об уничтожении нескольких танков и авиации азербайджанской стороны. Позже в Баку заявили о взятии под контроль семи населенных пунктов.