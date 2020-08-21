Против прекращения свободного передвижения с ЕС проголосовали в Швейцарии

В Швейцарии избиратели на референдуме проголосовали против прекращения свободного передвижения с Европейским союзом.

Они отказались отменить соответствующее соглашение.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно предварительным данным, идею ограничения приезда иностранцев с ЕС не поддержали 63% избирателей. А "за" высказались 37% граждан.

Отметим, Швейцарская народная партия требовала провести референдум по этому соглашению с Евросоюзом.

Оппоненты заявляли, что это приведет к рецессии здоровой экономики и лишит сотни тысяч швейцарских граждан свободы жить и работать по всей Европе.