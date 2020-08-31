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События Вчера, 21:2882
Рейсы в Армению из-за обострения в Нагорном Карабахе отменяет МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет рейсы в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Рейсы будут отменены до стабилизации ситуации в регионе.

Об этом авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.

Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.

"Мы оценили все возможные риски и решили - выполнение рейсов в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационной власти Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", - заявили в МАУ.

В то же время МАУ продолжает осуществлять рейсы в Азербайджан. Рейсы в Баку должны выполняться до 4 октября 2020 года.

"Решение по выполнению рейсов (в Баку - ред.) будет принято с учетом обновления информации", - уточнили в авиакомпании.

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Теги: news, Новости, Украина, МАУ, Армения, 7dniv, 7dnivinfo  
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