Взаимные обстрелы продолжили Армения и Азербайджан

Между Арменией и Азербайджаном всю ночь продолжались боевые действия в Нагорном Карабахе.

При этом в так называемой Нагорно-Карабахской республике заявили о гибели еще 15 военных.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств обороны Азербайджана, Армении и Нагорно-Карабахской республики.

По данным армянской армии, в течение ночи боевые действия продолжались с разной интенсивностью. Также в Армении заявили о нескольких десятках погибших азербайджанских военных. При этом в Минобороны Армении опровергли информацию Азербайджанской стороны о гибели 550 армянских военных.