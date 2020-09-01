Гороскоп на сегодня (28.09.20)

Овен

Сейчас забудьте слово «хочу», выдвиньте на первый план слово «надо». Если не станете лениться, результат окажется достойным. День подходит для достижения договоренностей. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Телец

Можно достичь больших успехов, практически не прикладывая усилий. Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей данного знака - многообещающие знакомства.

Близнецы

Заполните свой рабочий график важными делами и встречами. Но при этом, если выдастся минута, не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если будете активным участником происходящих событий, сможете получить гораздо большую выгоду, чем предполагаете.

Рак

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют для вас новые перспективы. Старайтесь не конфликтовать с окружающими, все вопросы решайте миром.

Лев

Данный период хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Можно завершать ранее начатые дела. За новые проекты следует браться с осторожностью. Будьте милосердны, не проходите мимо тех, кто просит вас о помощи. Путешествия и короткие поездки будут удачными.

Дева

Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, от которых вы зависите. Руководство должно заметить ваши старания. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. Уделите внимание своему здоровью и не переутомляйтесь. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Весы

Для вас идет благоприятный период, который внесет яркие краски практически во все области вашей деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Скорпион

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивит и порадует. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Избегайте споров с руководством и коллегами.

Стрелец

Расслабляться не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте и испортить отношения с близкими. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может показаться, что наступила черная полоса. Однако это не так. Скоро ситуация изменится к лучшему.

Козерог

Проявляйте больше инициативы. Но если на пути возникнет непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Старайтесь избегать конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Водолей

Этот день хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. На работе удачно сложатся переговоры, и вы легко будете достигать желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

Рыбы

Любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, пройдут без особых осложнений.