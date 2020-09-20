Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации.

Госслужбе по мобилизации и призыву Азербайджана поручено обеспечить призыв военнослужащих в соответствии с утвержденным планом.

Текст соответствующего распоряжения Алиева опубликован на сайте главы государства.

"Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, вчера Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.