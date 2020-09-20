Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

А оккупации этого региона должен быть положен конец.

Об этом он заявил на симпозиуме в Стамбуле, передает hurriyet.

В частности, Эрдоган заявил, что вчера армия Армении якобы напала на азербайджанские земли.

"Армения должна уйти с занимаемых ею мест. Кризису, который начался с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец. Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан", - отметил он.

Он также раскритиковал так называемую "минскую триаду".

"США, Россия и Франция не решают эту проблему почти 30 лет. Они почти изо всех сил старались не решать эту проблему. Теперь дают советы. Время от времени они угрожают. Что это за угрозы? Турция здесь? Здесь есть турецкие солдаты? Те, кто так говорят, везли туда тысячи автоматов, особенно на север Сирии. Те, кто так говорят, - это те, кто разделили север Сирии и установили там начальство", - добавил Эрдоган.

Он в очередной раз заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, и почти 1 млн беженцев вынуждены жить вдали от родной земли.