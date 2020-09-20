 

Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха

События Сегодня, 16:1379
Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

А оккупации этого региона должен быть положен конец.

Об этом он заявил на симпозиуме в Стамбуле, передает hurriyet.

В частности, Эрдоган заявил, что вчера армия Армении якобы напала на азербайджанские земли.

"Армения должна уйти с занимаемых ею мест. Кризису, который начался с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец. Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан", - отметил он.

Он также раскритиковал так называемую "минскую триаду".

"США, Россия и Франция не решают эту проблему почти 30 лет. Они почти изо всех сил старались не решать эту проблему. Теперь дают советы. Время от времени они угрожают. Что это за угрозы? Турция здесь? Здесь есть турецкие солдаты? Те, кто так говорят, везли туда тысячи автоматов, особенно на север Сирии. Те, кто так говорят, - это те, кто разделили север Сирии и установили там начальство", - добавил Эрдоган.

Он в очередной раз заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, и почти 1 млн беженцев вынуждены жить вдали от родной земли.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Эрдоган, Турция, Армения, Азербайджан, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ

Новости по теме

О более 550 убитых армянских военных заявил Азербайджан
О более 550 убитых армянских военных заявил Азербайджан
Сегодня, 09:44
Азербайджан заявил о гибели мирных жителей в результате обстрела в Нагорном Карабахе
Азербайджан заявил о гибели мирных жителей в результате обстрела в Нагорном Карабахе
Сегодня, 09:42
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе
Военное положение из-за обострения на фронте объявили в Карабахе
Вчера, 12:45
В Нагорном Карабахе Азербайджан пошел в наступление
В Нагорном Карабахе Азербайджан пошел в наступление
Вчера, 12:38
К новой большой войне готовится Армения
К новой большой войне готовится Армения
20-сен-2020, 13:37

Последние новости

16:21
События
Сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху предложили в России
16:13
События
Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха
16:11
События
Зеленский заявил что медики должны получить повышенные зарплаты уже в сентябре
13:17
События
Цены на электроэнергию для населения и промышленности назвал Госстат
13:07
События
Пересмотреть возможность нардепов голосовать дистанционно могут в Раде
12:58
События
Еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах открыла полиция
11:11
События
Частичная мобилизация объявлена в Азербайджане
11:09
Политика
Конституционность закона о рынке земли завтра рассмотрит КСУ
11:07
Экономика
Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом снижается цена на нефть
10:22
События
Гороскоп на сегодня (28.09.20)
10:18
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 28 Сентября
10:09
События
Снова горит лес в Луганской области
10:03
События
Взаимные обстрелы продолжили Армения и Азербайджан
09:46
События
Новое карантинное зонирование вступило в силу в Украине
09:44
События
О более 550 убитых армянских военных заявил Азербайджан
09:42
События
Азербайджан заявил о гибели мирных жителей в результате обстрела в Нагорном Карабахе
09:40
События
Во время разгона протеста в Гомеле силовик стрелял из автомата
09:30
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 сентября 2020
Вчера, 2020-09-27
21:28
События
Рейсы в Армению из-за обострения в Нагорном Карабахе отменяет МАУ
19:40
События
Против прекращения свободного передвижения с ЕС проголосовали в Швейцарии

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 сентября 20204843
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 сентября 20203589
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 сентября 20203108
В Нагорном Карабахе Азербайджан пошел в наступление315
Какие сегодня праздники, события - 27 Сентября311
Военное положение ввела Армения251
Андрея Погорелова официально зарегистрировали кандидатом на должность городского головы Ужгорода242

Досуг

Телевизоры: три тренда 2020 года
Телевизоры: три тренда 2020 года
Тренды 2020 года в дизайне и начинке телевизоров. Умные телевизоры, телевизоры-картины и встраиваемые устройства
Сегодня, 14:05151
Почему вакууматор популярен в нашем магазине
Почему вакууматор популярен в нашем магазине
Бытовой вакууматор используется для упаковки продуктов, тем самым продлевая срок их использования. Что собой представляет такое устройство?
Сегодня, 12:23112
Экспертная оценка квартиры
Экспертная оценка квартиры
Оценка квартиры – это один из самых распространенных видов оценивания. Любое отчуждение квартиры предусматривает в обязательном порядке проведение оценки.
Сегодня, 10:11148
Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Автоматические гаражные ворота. Виды управления и приводов
Автоматические гаражные ворота - это исключительное удобство, а также возможность минимизировать физическую нагрузку. Большинство автовладельцев, как правило, занятые люди, для которых время бесценный ресурс и его бессмысленная трата, является непозволительной роскошью.
Вчера, 14:26160
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Душевые кабины: ТОП-3 модели на Santehroom.com
Отличной альтернативой традиционным ваннам являются душевые кабины. Они компактны, практичны, идеально подходят для активных людей, а также станут оптимальным вариантом для ванной комнаты с ограниченным пространством.
Вчера, 12:48307
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Amis et compagnie – лучший курс для изучения французского
Важность изучения иностранных языков в современном мире трудно переоценить. Одним из популярных и востребованных считается французский, именно поэтому многие ученики средних школ отдают предпочтение изучению именно этого языка.
26-сен-2020, 17:08200

События

Сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху предложили в России
Сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху предложили в России
Площадкой для проведения переговоров между армянской и азербайджанской стороной может стать Крым.
Сегодня, 16:2153
Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха
Эрдоган считает, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха
А оккупации этого региона должен быть положен конец.
Сегодня, 16:1383
Зеленский заявил что медики должны получить повышенные зарплаты уже в сентябре
Зеленский заявил что медики должны получить повышенные зарплаты уже в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в сентябре получили повышенные зарплаты.
Сегодня, 16:1156
Цены на электроэнергию для населения и промышленности назвал Госстат
Цены на электроэнергию для населения и промышленности назвал Госстат
Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч.
Сегодня, 13:1799
Пересмотреть возможность нардепов голосовать дистанционно могут в Раде
Пересмотреть возможность нардепов голосовать дистанционно могут в Раде
В Верховной раде могут пересмотреть возможность народных депутатов голосовать дистанционно.
Сегодня, 13:07101
Еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах открыла полиция
Еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах открыла полиция
В Украине за сутки полиция открыла семь уголовных дел из-за нарушения избирательного процесса.
Сегодня, 12:5895
7 Днів