Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области

Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней.

Об этом 28 сентября сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в ходе брифинга.

"Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове", - сообщил он.

Напомним, ранее глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель. Тела погибших крайне изувечены.

Правительство Украины выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы в течение трех недель. Им предусмотрены выплаты в размере 1,5 миллиона гривен.

Также РБК-Украина писало, что записи с голосами членов экипажа АН-26 передали ГБР.

Военный самолет АН-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области. Самолет совершал учебные полеты. На его борту находились 27 человек - 20 курсантов и 7 членов экипажа. В результате катастрофы 26 человек погибли.