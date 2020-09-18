Движение по Южному мосту временно ограничат в Киеве

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение автотранспорта.

Ограничения будут действовать до 15 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники работают в направлении проспекта Бажана.

Кроме того, в течение вторника, 29 сентября, будут выполняться работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе.

"Во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосе). В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.