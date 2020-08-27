Обвинительный акт огласили в деле Шеремета

Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Следствие считает, что Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину.

Все обвиняемые заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении.

Более того, защита Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Дело рассматривается судом присяжных.