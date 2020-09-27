О готовности поддержать Азербайджан на поле боя заявила Турция

В Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.
Турция считает, что у этого конфликта есть только одно решение.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.
Чавушоглу заявил, что Турция хочет положить конец карабахскому конфликту.
"Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и за дипломатическим столом", - заявил он.
По словам министра, в этом конфликте есть только одно решение.
"Армения должна уйти с азербайджанских земель. Без этого проблема не будет решена", - считает он.