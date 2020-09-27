О готовности поддержать Азербайджан на поле боя заявила Турция

В Министерстве иностранных дел Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Турция считает, что у этого конфликта есть только одно решение.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает APA.

Чавушоглу заявил, что Турция хочет положить конец карабахскому конфликту.

"Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и за дипломатическим столом", - заявил он.

По словам министра, в этом конфликте есть только одно решение.

"Армения должна уйти с азербайджанских земель. Без этого проблема не будет решена", - считает он.