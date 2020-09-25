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Запретить продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет намерены в Украине

В Украине намерены запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет.

Верховная рада приняла за основу соответствующий проект закона авторства Кабинета министров №3628.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 272 нардепа.

Закон предлагает запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. Планируется запретить и продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Размеры штрафов за нарушение правил продажи электронных сигарет

В законе штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них.

Речь идет о продаже в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местных властей, как таковые, где розничная торговля этими товарами запрещена. Также нарушением считается и их продажа лицу, которому нет 18 лет.

Нарушение правил торговли этими товарами, в том числе и электронными сигаретами, предлагают наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

Торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ожидает админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

Напомним, данный проект закона Кабмин внес в Раду в начале июня.

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