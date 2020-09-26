Двух "клонов" действующего мэра зарегистрировали в Ужгороде

В Ужгороде городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность мэра города действующего главу Богдана Андриива.

Также ТИК зарегистрировала двух его тезок.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Все три кандидата идут как самовыдвиженцы, однако у них - разные отчества.

В Опоре отмечают, что эти два кандидата зарегистрированы как технические.

Отметим, что Богдан Евстафьевич Андреев занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда его на пост мэра Ужгорода выдвигала партия "Возрождение".

Публичную информацию о деятельности двух других Богданов Андриивых пока выяснить не удалось.