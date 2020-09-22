Ускорить подготовку к вступлению в НАТО Столтенберг призвал Грузию

Грузия добилась большого прогресса в реформах и приближается к стандартам НАТО.

Она должна использовать все возможности, чтобы ускорить вступление в альянс.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Грузии Георгием Гахария заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает сайт организации.

Он напомнил, что страны-участницы НАТО ранее договорились укрепить партнерство с Грузией. В частности, обмениваться данными радаров, устранять гибридные угрозы и проводить совместные учения в Черном море. Столтенберг подчеркнул, что Россия должна вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Он отметил значительный прогресс в модернизации грузинской армии и укреплении демократии.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И подготовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", - добавил Столтенберг.