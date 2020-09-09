Вновь ночной домашний арест суд назначил Стерненко

Приморский райсуд Одессы оставил в силе меру пресечения для активиста Сергея Стерненко в виде ночного домашнего ареста в Киеве.
Об этом сообщил сам Стерненко по итогам сегодняшнего заседания.
Следующее заседание суда по делу активиста пройдет в Одессе 9 октября.
Ранее Стерненко заявлял, что прокуроры хотят отправить его в следственный изолятор на время рассмотрения дела судом.
В начале сентября коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Стерненко в Киев.