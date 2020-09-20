Об угрозе суверенитету заявила Армения

В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе Армения готова прибегнуть к военным механизмам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Это произойдет в случае расширения географии боевых действий.

Об этом заявил постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, передает МИД Армении.

На заседании постоянного совета ОДКБ он заявил, что Азербайджан спровоцировал полномасштабную войну.

"Особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая помощь Турции Азербайджану, которая способствует дальнейшей дестабилизации ситуации в зоне ответственности ОДКБ и представляет серьезную угрозу для народов региона", - отметил Биягов.

По его словам, турецкие специалисты служат в армии Азербайджана. Кроме того, используется военная техника турецкого производства.

"Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза… Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении. И в этом случае мы будем использовать соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию", - добавил Биягов.

Отметим, странами участницами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.