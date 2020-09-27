Экстренное заседание по Карабаху проведет постоянный совет ОБСЕ

В связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе постоянный совет ОБСЕ сегодня вечером проведет специальное заседание.

На повестке дня боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении председательства Албании в ОБСЕ в Twitter.

"Постоянный совет соберется сегодня в 17:00 (19:00 по Киеву, - ред.) по центральноевропейскому времени для обсуждения последних событий в контексте нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что в случае угрозы территориальной целостности и суверенитету Ереван задействует военные механизмы этой организации.

"Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза", - добавил он.